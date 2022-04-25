联名变形金刚，红魔 7 霸天虎、红魔 7 Pro 擎天柱限量典藏套装发布：5999 元起

IT之家 4 月 25 日消息，在今天下午举行的红魔联名变形金刚新品发布会上，红魔推出了多款联名变形金刚的新品。

红魔在发布会上公布了全新品牌主张：Win More Gams。同时宣布，不止游戏手机领域，未来将探索专业电竞显示器、电竞路由器、游戏键鼠、XR 等全新品类，将红魔打造成为全球玩家心目中最酷的“专业游戏装备品牌”。

这次红魔推出了多款变形金刚联名产品，首先是红魔 7 Pro 擎天柱限量典藏套装，内含：红魔 7 Pro、涡轮散热背夹、165W 氮化镓 + 数据线、导热保护壳、正版授权徽章、卡针，以及专属变形礼盒。此外还拥有擎天柱定制主题 UI：正义捍卫者。

红魔 7 Pro 搭载 UDC 真全面屏、屏下摄像头、全新一代骁龙 8、135W 魔闪快充、ICE 魔冷散热、Arc 性能增强系统、RedMagic OS 5.0。

然后是红魔 7 霸天虎限量典藏套装，内含：红魔 7、涡轮散热背夹、165W 氮化镓 + 数据线、导热保护壳、正版授权徽章、卡针，以及专属变形礼盒，还拥有霸天虎定制主题 UI：能量征服者。

红魔 7 搭载 165Hz 高刷超竞屏、全新一代骁龙 8、120W 魔闪快充、ICE 魔冷散热、Arc 性能增强系统、RedMagic OS 5.0。

IT之家了解到，售价方面，红魔 7 霸天虎限量典藏套装：16GB+512GB，售价 5999 元；红魔 7Pro 擎天柱限量典藏套装：18GB+512GB，售价 6999 元。4 月 25 日 16:00，红魔官网、努比亚京东自营旗舰店等官方销售平台开启预约 / 预售，4 月 28 日上午十点全平台正式开售。

红魔还宣布，红魔与网易明日之后 联合推出红魔 7x 明日之后限量套装，售价 5299 元，4 月 28 日正式开售，开售当天，明日之后游戏也将迎来“植物危机”大型版本更新。

此外，红魔还推出了联名变形金刚的战损版生态产品，采用【纯手工】打磨质感，战损风格设计，具体产品和售价如下：

①氘锋 65W 三口氮化镓充电器：售价 169 元，首销到手价 159 元；

②120W 四口氮化镓充电器：售价 299 元，首销到手价 279 元；

③氘锋 10000mAh 充电宝：售价 179 元，首销到手价 159 元；

④Type C-C 数据线：售价 59 元，首销到手价 49 元；

⑤红魔涡轮散热背夹：全版本售价 229 元；

⑥红魔 TWS 无线耳机：售价 349 元；

⑦C-L PD 快充数据线：售价 99 元；

⑧氘锋 65W 四口氮化镓：售价 199 元。