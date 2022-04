IT之家 4 月 21 日消息,红魔官方已经宣布将与变形金刚进行联名,相关新品发布会定在了 4 月 25 日举行,现在红魔已经公布了其中部分联名新品。

氘锋 65W 三口氮化镓战损版 + 120W 四口氮化镓战损版目前已经在京东开启众筹。这两款充电器都采用了银灰配色,拥有金属质感,插头采用了可折叠的设计,与变形金刚联名后,产品表面还有变形金刚的图像装饰。

官方信息显示,65W 型号拥有两个 C 口和一个 A 口,双 C 口均支持最大 65W 的充电功率。而 120W 型号拥有四个充电接口,分别为一个 A 口和三个 C 口,其中三个 C 口均支持最大 100W 的充电功率,三口同时输出最高功率可达 120W,此外,这两款充电器还支持“盲插”。

IT之家了解到,这两款充电器目前已经开启了众筹,售价方面,65W 版本众筹价为 149 元,120W 版本众筹价为 269 元,众筹将于 4 月 26 日 10 点结束。