紫光国微：2021 年半导体行业人才竞争激励，整体薪酬水平增长较快

IT之家 4 月 25 日消息，紫光国微披露的最新投资者关系活动信息显示，针对“2021 年整体人员薪酬大幅增长但人数增长不多”的情况，紫光国微 4 月 21 日在接受机构调研时表示，半导体行业人才竞争激励，整体薪酬水平增长较快。另外，公司去年业绩高速增长，相应的绩效奖金增长较大。

未来研发费用率方面，紫光国微称公司研发项目资本化的标准是一致的，年度间没有调整，主要依据项目未来需求和寿命去判断，年度间项目构成不一样，会导致资本化比例变化。去年资本化比率下降比较多是符合资本化的项目比重降低的原因。资本化比例今年预计和去年差不多，可能有小幅提升。研发投入的绝对金额不会变化太大，占营收比例会下降。

IT之家了解到，谈及“智能安全芯片业务去年毛利率提升幅度较大”时，紫光国微指出，以前 SIM 卡是公司毛利最低的产品，会拉低综合毛利率，去年公司 SIM 卡海外市场份额提升比较明显，价格和毛利都比较好。另外，由于供不应求，智能安全芯片产品价格更稳定。

此外，紫光国微还表示，除车规级安全芯片外，公司针对车厂的需求，也提供晶振及存储等产品，均符合车规级要求。目前在导入期，已经开始小批量试用，收入贡献还不大。