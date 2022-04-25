不止 P3 晶圆厂，消息称三星电子还将在平泽建设 P4 晶圆厂

4 月 25 日消息，据国外媒体报道，此前有报道称，三星电子 2020 年年中开始在韩国平泽建设的 P3 晶圆厂，将在下月开始设备的安装，设备的进入和安装将继续到 7 月份，这一晶圆厂计划在今年下半年全部建成。

而在报道 P3 晶圆厂将在下月开始设备的安装时，外媒还表示，在建设 P3 晶圆厂后，预计三星电子还将在平泽建设 P4 晶圆厂。

不过，外媒并未给出 P4 晶圆厂何时开始建设、工厂规模、投资规模等方面的预期，三星方面目前也还未公布他们是否会在平泽再建设晶圆厂。

从外媒的报道来看，下月开始设备安装的 P3 晶圆厂，建成后将用于生产 NAND 闪存、DRAM，也将利用 3nm 工艺为相关的客户代工晶圆。率先开始生产 NAND 闪存，随后是 DRAM，之后是为其他客户代工晶圆。设备的安装，将从 NAND 闪存生产线的设备先开始，将在 5 月份的第一个周开始安装。

外媒在报道中也提到，三星电子在平泽的 P3 晶圆厂，占地 70 万平方米，是 P2 晶圆厂的 1.7 倍，他们计划未来几年在这一工厂至少投资 30 万亿韩元，最高则是投资 50 万亿韩元，也就是至少投资 240 亿美元，最高投资 400 亿美元。