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三星公布 Exynos 1280 详细参数，基于 5nm 打造的 5G 芯片

2022/4/21 17:27:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 21 日消息，三星现正式发布了 Exynos 1280 芯片，不过三星之前已经推出了搭载该芯片的 Galaxy A 中端手机，例如 Galaxy A33、Galaxy A53 和 Galaxy M33。

三星 Exynos 1280 规格：

工艺： 5nm EUV

CPU： 2 个 Cortex-A78 @2.4Ghz + 6 个 Cortex-A55 @2.0GHz，64bit。

GPU： ARM Mali-G68

AI：带 NPU 的 AI 引擎，4.3 TOPS。

调制解调器： 5G NR Sub-6GHz + 5G NR mmWave 1、2.55 Gbps DL、1.28 Gbps UL、全球 5G、多 SIM 卡支持。

Wi-Fi： Wi-Fi 802.11ac MIMO 双频 (2.4/5G)。

影像：单摄像头达 108 MP，三摄像头为 16 MP，4K 视频 @30fps 录制和播放。

显示： FHD+ @120 Hz

内存： LPDDR4x

存储： UFS v2.2

其他：蓝牙 5.2、FM Radio Rx、用于 L1 和 L5 GNSS 的四大定位系统。

简单来说，该芯片基于三星的 5nm EUV 工艺打造，八核 CPU 设计，由两个 Cortex-A78 性能内核和六个 Cortex-A55 效能内核组成，GPU 则是公版 Arm Mali-G68，支持 sub-6GHz 和 mmWave 5G 连接。

IT之家了解到，这款芯片使用 Fused Multiply-Add (FMA) 进行了优化，可带来更好的续航表现，自带 NPU 还可支持场景分割、实时运动分析和多目标监控等 AI 功能。

三星Exynos 1280芯片组正式发布

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关键词：三星Exynos 1280

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