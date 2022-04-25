三星软件青年学院开启招生，规模达 1150 名

据韩国时报报道，三星从 2018 年开始通过三星软件青年学院 (SSAFY) 向技术人员提供培训，作为企业社会责任活动的一部分，正在继续培养本土计算机软件开发人员。

该公司最近宣布，将从 5 月 2 日到 5 月 16 日在 SSAFY 招聘 2022 年下半年的学员。从 7 月起，SSAFY 将在全国 5 个校区共选拔 1150 名学生，开展为期一年的软件培训课程。

该项目每年招收两次学员，2018 年 12 月招收了 500 名学员，此后学员人数稳步增加。从今年上半年开始，受训人数增加到了 1150 人。

SSAFY 是由雇佣劳动部赞助的三星为扩大国内信息技术 (IT) 生态系统，提高年轻求职者的竞争力而推出的企业社会责任项目。三星为了搞活经济，创造更多的工作岗位，决定从 2018 年 8 月开始实施该计划。

学历为 4 年制大学的 29 岁以下的求职者和预备毕业生，不分专业，都可以申请。参加者可以申请首尔、大田、光州、龟尾、釜山等 5 个校区中的任何一个。SSAFY 的目标是，通过每年 1600 小时的密集计算机软件教育，培养能够立即进入企业工作的软件开发人员。所有课程都是免费的，所有学员每个月都能得到 100 万韩元 (803 美元) 的教育支持。

该项目为年轻求职者提供了在知名公司获得 IT 工作的机会。三星表示，该课程共有 2785 名学员完成，其中 2326 人在 700 多家企业就业，就业率达到 84%。他们曾在三星、Naver、Kakao、Coupang、新世界 I&C、LG CNS、乐天数据通信等主要信息技术 (IT) 企业工作。

为了帮助 SSAFY 学员成长为软件开发人员，三星的软件开发人员也会作为导师参与培训课程。该公司表示，约 90 名导师将提供软件学习方法、开发经验和职业咨询等。