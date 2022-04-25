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今日起，所有提交到苹果 App Store 的应用均需使用 Xcode 13 构建

2022/4/25 19:05:08 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 25 日消息，苹果向开发者发布的通知显示，今日起，所有提交到 App Store 的 iOS、iPadOS 和 watchOS App 都必须使用 Xcode 13 构建。Xcode 13 已包含 iOS 15、iPadOS 15 和 watchOS 8 的 SDK

苹果 App Store

iPhone 和 iPad App：iOS 15 和 iPadOS 15 让开发者可以利用 Safari 浏览器的网页扩展、同播共享和 Group Activities API、专注模式、ShazamKit、以及 Create ML 等。开发者还可以发布自定产品页和 App 内活动，并在这些平台的 App Store 上进行产品页优化测试。

Apple Watch App：新的 watchOS 8 功能包括全天候视网膜显示屏，让开发者的 App 能够始终显示在表盘上。此外还有可与复杂功能连接的蓝牙设备，以及基于地区的用户通知等多种功能。

IT之家了解到，苹果今年 3 月面向开发者表示，充分利用 iOS 15、iPadOS 15 和 watchOS 8 中激动人心的功能，提供更加直观且富有价值的用户体验。通过重构代码以利用 Swift 中的异步功能来提高 App 的性能。开发者还能利用 SwiftUI 最新更新的功能来增强 App，例如优化的列表视图、更良好的搜索体验以及对控制焦点区域的支持。

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关键词：苹果App Store

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