曝苹果 iPhone 14 Max 将比 Pro Max 便宜至少 1300 元，基础版无缘 48MP 主摄和 A16 芯片

IT之家 4 月 25 日消息，彭博社 Mark Gurman 称， iPhone 14 基础型号将 iPhone 14 Pro 系列进一步形成差异化，普通版将不会采用之前爆料的 A16 芯片和 48MP 广角摄像头，它们只属于 Pro 和 Pro Max 专有。

Gurman 在他最新的“Power On”通讯中透露，苹果仍在开发卫星连接功能。他还讲述了 Apple 将如何在 iPhone 14 系列中进一步区分其 Pro 和非 Pro 机型。新的 4800 万像素广角摄像头将是 Pro 机型独有的，而标准的 iPhone 14 依然将采用 iPhone 13 系列同款的 12MP 摄像头。

IT之家曾报道，苹果分析师郭明錤也提出过这种可能，他也认为苹果 iPhone 14 系列的非 Pro 机型“可能会坚持使用去年的 A15 或 A15 微调版”，而 Pro 机型将采用全新 A16 芯片（只是举个例子，最终命名是 A16 和 A16 Pro 也说不定）。Gurman 补充说，除了强化差异外，全球芯片短缺也是促成这一决定的重要原因。

Gurman 补充道，新的“iPhone 14 Max”将为非 Pro 系列的 iPhone 14 机型引入更大的 6.7 英寸显示屏，比目前唯一采用 6.7 英寸的 Pro Max 选项 iPhone 至少便宜 200 美元（约 1306 元人民币）。

Gurman 还重申了其他观点，即 iPhone 14 系列机型将采用与 iPhone 12 和 iPhone 13 机型非常相似的设计，Pro 系列采用了全新的打孔屏设计，包括用于 Face ID 的药丸形打孔和用于面部识别的圆孔，最终形成一个叹号屏。此外，iPhone 14 系列的相机也会出现“更夸张的凸起”以适应新的传感器。

此外，Gurman 称称，苹果原本打算在 iPhone 13 系列机型中引入卫星通信功能，但这一功能因为某些原因没有出现，但它已经为今年的 iPhone 14 系列产品线做好准备。卫星通信功能旨在缺少数据网络的紧急情况下向紧急联系人发送短信，后面 Apple Watch 也将在 2022 年或 2023 年获得卫星通信功能。

据称，这一传言得到了卫星公司 Globalstar Inc. 的支持。今年 2 月份，Globalstar 表示，其与匿名客户达成一项协议，将用 17 颗新卫星提供“持续的卫星服务”。Globalstar 透露，这名客户已经支付了数亿美元的资金。

《苹果 iPhone 14 / Pro / Max 机模曝光，大屏双摄和小屏三摄你怎么选》