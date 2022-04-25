小米 MIUI、OPPO ColorOS 新版本曝光，均基于安卓 13 开发中

IT之家 4 月 25 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日透露，看到基于安卓 13 的 MIUI 和 ColorOS 新版本已经在开发中了，按以往进度应该能在这两个月看到 UX（User Experience），他认为新一代 ColorOS 13 将会在下半年的新旗舰机型上迎来首发。

现在距离 MIUI 13 首次推出已经过去了 4 个月，预计小米下一代 MIUI 也在紧锣密鼓地开发中。IT之家曾报道，最近就有外媒发现了泄露的 MIUI 13.5 Logo ，看来下一个 MIUI 系统重大更新会比我们想象的来得更快。

新的 MIUI 13.5 Logo 已经在官方小米代码中被找到，新的 MIUI 13.5 Logo 与 MIUI 13 Logo 略有不同。主要区别在于数字 “ 3” 中的斜杠已被删除。删除后，数字“ 3”看起来既像“ 3” 又像“5” 。

有人认为，这次改动是为了代表 MIUI 13.5 是 MIUI 13 和 MIUI 14 之间的小更新。其他人则认为这只是一种设计选择。

MIUI 13.5 新 Logo 更时尚、更现代，流线型的造型更能代表 MIUI 13.5 的用户界面。

新的 MIUI 13 Logo 中的数字“1”已经被细化和拉长了。数字“ 3”也被重新设计为类似于“ 3”和“5”。这代表 MIUI 13.5。

另外，MIUI 13.5 Logo 中的颜色与 MIUI 13 中的颜色不同。较早的 MIUI 13 Logo 具有更多的粉红色、黄色和橙色色调，而较新的 Logo 具有类似于 MIUI 11 Logo 的紫色和蓝色配色方案。这一变化可能预示着稳定性特点将随着 MIUI 13.5 版本的发布而回归。