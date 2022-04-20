微软多年来曾多次试图收购动视暴雪，最早追溯到 1996 年

IT之家 4 月 20 日消息，微软成为游戏巨头已经有很长一段时间了，在过去几年里进行了一系列数十亿美元的收购后，使其规模变得更加庞大，在 2021 年收购了出版商和开发商 Bethesda，随后又以破纪录的 200 亿美元收购了动视暴雪。

不过，这并不是微软第一次试图将暴雪公司抢到自己手中。据前 Xbox 副总裁埃德-弗里斯说，他在 2004 年离开微软之前曾两次试图收购暴雪。

Fries 在 4 月 17 日的 XboxEra 播客节目中讨论了暴雪和微软之间的历史。他透露，微软第一次试图收购暴雪是在 1996 年，远在《魔兽世界》工作室变得家喻户晓之前。然而，《魔兽》系列即时战略游戏在那时已经是一个成熟的品牌，并在 1990 年代的 RTS（战略游戏）热潮中发挥了重要作用，这也是吸引微软收购该工作室的原因。Fries 本人也是暴雪的粉丝，在 1996 年暴雪母公司出售时，他试图为微软收购该工作室的母公司。

不过，房地产和旅游公司 Cendant Corporation 最终获得了暴雪的所有权。微软对收购暴雪的第二次尝试发生在 1998 年，当时 Cendant 计划将其出售。然而，微软再次失败，这次是输给了法国水务公司维旺迪，后者也拥有育碧的股份。这将是微软在 Fries 任职期间收购暴雪公司的最后一次尝试。暴雪继续在 2004 年发布了《魔兽世界》，根据 Fries 的说法，该游戏在财务上的巨大成功使暴雪在微软看来无法被收购。

值得注意的是，暴雪并不是微软试图收购的唯一一家 90 年代大型 RTS 开发商。根据 Fries 的说法，他曾与《命令与征服》的开发商 Westwood 工作室进行过谈判，后来 EA 将该工作室从其手中抢走。EA 最终在 2003 年关闭了 Westwood，而 Fries 仍然认为 Westwood 在微软的保护伞下会更好。

鉴于微软与暴雪的历史，其破纪录的收购有很大的意义。