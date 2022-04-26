美国监管机构前官员：FTC 不太可能阻止马斯克 440 亿美元收购推特，因为和特斯拉没有竞争关系

4 月 26 日消息，当地时间周一美国反垄断部门一位前官员表示，美国监管机构不太可能阻止特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 收购推特。

曾主管美国司法部反垄断部门的比尔・贝尔 (Bill Baer) 同时表示，监管机构可能会对马斯克收购推特的交易进行调查，“努力审查交易是否存在对竞争者和消费者的风险”。

据悉，推特和马斯克需要将这笔大约 440 亿美元的巨额交易提交美国司法部或联邦贸易委员会 (FTC) 审查。

美国司法部和 FTC 负责监管各类收购交易。两家机构的官员都曾表示，将密切关注企业并购行为会如何导致科技行业的集中度不断上升。FTC 已经对 Facebook 提起诉讼，理由是公司收购 Instagram 和 WhatsApp 的行为扼杀市场竞争。

但马斯克收购推特并不是监管机构通常会干预的那种交易。贝尔表示，美国监管机构通常会在公司收购竞争对手时出手干预。有时，当收购会使收购方业务的另一部分不公平受益时，监管机构也会阻止交易进行。马斯克麾下的电动汽车制造商特斯拉和太空公司 SpaceX 与推特并不存在竞争关系，但不清楚马斯克是否会用某种方式将它们与个人社交媒体平台推特联系起来。

“在我看来，马斯克目前在两家公司持有大量股份，”FTC 前主席威廉・科瓦奇 (William Kovacic) 说，“很难看出推特与这两家公司有多大关系。”

美国司法部发言人和 FTC 发言人均拒绝置评。