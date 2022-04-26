重磅！马斯克 440 亿美元现金收购推特：每股 54.2 美元，预计 2022 年完成

IT之家 4 月 26 日消息，Twitter 推特在今天的新闻稿中宣布，已接受埃隆・马斯克以 440 亿美元（约 2873.2 亿元人民币）收购该公司的提议。交易完成后，推特将成为一家私人控股公司。

马斯克以每股 54.20 美元的价格收购了该公司，与他在 4 月 14 日的初始报价中给出的价格相同。

“言论自由是民主运作的基石，而推特是一个数字城镇广场，人们在这里讨论对人类未来至关重要的问题，”马斯克在新闻稿中的一份声明中称。“我还希望通过使用新功能增强产品、使算法开源以增加信任、击败垃圾邮件机器人以及对所有人进行身份验证，让推特比以往任何时候都更好。”

Twitter 首席执行官 Parag Agrawal 在新闻稿中也对这笔交易表示赞赏，称“推特的目的和相关性会影响整个世界”。

IT之家了解到，马斯克在周四提交给美国证券交易委员会的文件中列出了他为这笔交易提供资金的计划，其中包括 255 亿美元的贷款和 210 亿美元的个人股权。分析师认为，这些贷款可能会使推特每年花费高达 10 亿美元的服务费，约占该公司年收入的 20%。

在马斯克宣布收购计划后不久，推特董事会就制定了“毒丸”计划，暗示其有意抵制马斯克的收购。目前尚不清楚是什么导致该公司改变了主意。周一《纽约时报》的一篇报道称，推特员工对新闻意见不一，几乎没有收到有关正在进行谈判的信息。

马斯克此前直言不讳地批评推特，并称自己是“言论自由的绝对主义者”。马斯克在 TED 2022 期间接受 Chris Anderson 采访时称：“人们拥有能够在法律范围内自由发言的现实和看法，这一点非常重要。”

推特公司表示，将冻结产品变更直至周五，除非有重要事务，不会允许产品更新。此举意在防止员工做出未经授权的改动。这笔交易预计将在 2022 年完成，但还需要推特股东批准，并获得监管部门同意。

收购消息发布后，周一收盘推特股价大涨 5.66%，报 51.7 美元，市值 394.77 亿美元。