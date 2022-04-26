亏电油耗 3.8L，吉利帝豪 L 雷神 Hi・X 超级电混今日上市：12.98 万起

IT之家 4 月 26 日消息，吉利帝豪 L 雷神 Hi・X 超级电混今日上市，推出 Super 净、Super 迅和 Super 睿三款车型，综合补贴后售价为 12.98 万元-14.58 万元。新车搭载雷神动力的全新一代涡轮增压缸内直喷发动机，同时搭载全球首款量产 3 挡混动电驱变速器，实现了百公里亏电油耗 3.8 升、0-100km / h 加速时间 6.9 秒、最大续航 1300 公里的动力表现。

外观方面，帝豪 L 雷神 Hi・X 大体上延续了燃油版车型的设计，前脸部分依旧采用能量矩阵进气格栅，并换装了雷神 Hi・X 车型专属的数字化 LOGO，彰显其独特身份。此外，新车还采用了更具新能源车型特色的全新极光白车漆。帝豪 L 雷神 Hi・X 长宽高为 4735mm / 1815mm / 1478mm，轴距为 2700mm。

IT之家了解到，配置方面，新车采用 10.25 英寸全液晶仪表 + 12.3 英寸中控屏的双屏组合，其中中控屏搭载吉利银河 OS 生态系统，采用 E02 新一代高性能数字座舱平台，集成同级领先的 App 智能远程控制、智能语音交互、TTS 真人语音定制等丰富的科技功能，并支持整车全域 FOTA 升级。

动力方面，帝豪 L 雷神 Hi・X 搭载 1.5TD-3DHT 雷神智擎插混动力系统，其中 1.5TD 涡轮增压发动机最大功率 181 马力，最大扭矩 290 牛・米，传动系统匹配 3 挡混动电驱变速箱。官方数据显示，新车满油满电状态下最大续航可达 1300km，0-100km / h 加速时间 6.9 秒，亏电油耗仅为 3.8L / 100km。

同时搭载全球首款量产 3 挡混动电驱变速器，同级独有的可实现自适应自学习的 20 种智能驾驶模式。帝豪 L 雷神 Hi・X 拥有四种模式，纯电模式下拥有 100km 纯电续航；在时速 20km 以上发动机可进入，油电共同驱动进入全速域并联模式；而在串联模式下，发动机发电来驱动车轮，此时发动机充当了“增程器”的角色；当工况合适发动机在高效地工作时，通过 3 挡速比更多的采用发动机直接驱动。