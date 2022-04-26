中国联通宣布与中国电信实现 5G 新通话互联互通：视音频更清晰，不占用户流量

IT之家 4 月 26 日消息，据中国联通官微消息，4 月 26 日，中国联通、中国电信全球率先在深圳、杭州、郑州、天津等城市开通基于双方共建共享 5G 网络并实现互联互通的 5G 新通话超清视频语音通话服务（VoNR：Voice over New Radio）。据悉，两家运营商将在 5 月份开通 100 个以上主要城市，其它地区也将陆续实现开通和互联互通。

据中国联通介绍，相比 4G VoLTE 高清视音频通话，5G 新通话接续更快、带宽更高、视音频更清晰；5G 新通话承载于 5G 商用网络，基于 5G 网络大带宽、低时延、高可靠特性，基于最新的高质量编码及终端分辨率和终端原生能力，能够实现对通话语音、视频和数据流的充分保障，为用户带来不卡顿、更高清、无需加好友等更优的通话体验。此外，作为运营商基础通话业务的升级，5G 新通话超清视频语音通话服务不占用用户流量，5G 用户持可支持终端即可使用。

以 5G VoNR 为基础，通过引入 AI 能力和专用数据通道，结合 5G 消息、视频彩铃、AR 等新业务应用，5G 新通话可在通话过程中共享手机屏幕内容，发送图片、视频和文件。5G 新通话还可将语音 IVR 按键选择转换为可视化屏幕触摸选择，可随通话实时实现多语种和方言的转写、互译、同声传译等，极大程度提升沟通效率，有效解决外语、方言造成的沟通障碍等。上述能力和服务与行业应用结合，可进一步打造行业增强交互式通信环境，使入驻平台企业更贴近用户，及时根据用户需求提供可视化信息并在通话界面提供便捷的服务入口，提升企业竞争能力，为客户创造更高价值。例如，机票运营企业可以在客服通话界面下根据用户需求推送航班信息与订购入口，帮助用户更直观快捷地选择并锁定机票。再如，景区运营企业可以在客服通话界面下推送景区介绍视频、订票窗口、服务入口等，及时促成景区购票、订酒店订餐等消费活动。

IT之家了解到，主流 5G 芯片商和重点 5G 终端厂商均支持中国联通和中国电信的 5G 新通话超清视频语音通话服务。据悉，目前主流品牌 5G 手机包括 vivo、荣耀、OPPO、华为、三星、小米等品牌的多款机型均已支持 5G 新通话。

据悉，中国联通与中国电信用户新购买 5G 手机或现有 5G 手机升级为支持 VoNR 版本后，不换卡、不换号、不换套餐，无需另外开通即可使用，5G 新通话超清视频语音通话服务资费标准与现有通话相同，视频、语音通话一个价，不占用用户流量。