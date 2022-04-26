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联想 ThinkPad X1 Nano 2022 笔记本官宣，搭载 FHD 高清摄像头

2022/4/26 10:37:07 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 26 日消息，联想 ThinkPad X1 Nano 2022 笔记本官宣，搭载 FHD 高清摄像头，拥有英特尔 Evo 认证，机身外观也已亮相。

IT之家了解到，今年 1 月份，联想于 CES 2022 正式推出了 ThinkPad X1 Nano G2 笔记本，预计就是国内要发布的 2022 款。这款产品继承了 X1 Nano 一代的外形设计，升级为英特尔 12 代酷睿 Alder Lake P 系列处理器，性能大幅增强。

笔记本正面照，机身下方

ThinkPad X1 Nano G2 最高可选配英特尔 i7-1280P 处理器，其具有 6 大核 + 8 小核共 20 线程，配备 24MB L3 缓存，主频最高 4.8GHz，TDP 28W。笔记本配备全新的 LPDDR5 内存，最高 32GB 可选。硬盘方面，产品可以选配最大 2TB SSD。此外产品配备 Wi-Fi 6E 无线网卡。

笔记本实拍

ThinkPad X1 Nano G2 笔记本配备 13 英寸 16:10 液晶屏，分辨率 2160 x 1350，最大亮度 450nit，覆盖 100 % sRGB 色域。用户可以选配触摸屏。

据IT之家了解，这款笔记本将前置摄像头升级为 1080P，传感器像素尺寸为 1.4μm，光圈 f / 2.0，还具有红外线摄像头。产品内置 49.6 Wh 锂电池，支持快充功能。笔记本配备 4 颗麦克风阵列，扬声器有着杜比全景声认证，还具有两个雷电 4 接口。

该产品重量仅为 970g 起，采用碳纤维 A 面、镁铝合金机身，自带指纹识别传感器。

联想 ThinkPad X1 Nano G2 起价 1659 美元（约 10866.45 元人民币），国内售价未知，发布日期未公布。

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关键词：ThinkPad X1 NanoThinkPad

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