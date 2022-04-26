DIGITIMES Research ：全球电动汽车普及率将在 2025 年超过 30%

4 月 25 日，据 DIGITIMES 报道，由于电动汽车渗透率预计在 2025 年超过 30%，电动汽车基础设施的需求正在迅速增长。中国、美国和欧盟都在加快建设充电桩和其他绿色能源设施。

根据 DIGITIMES Research 的数据，2021 年全球汽车总销量增加了 3.8%，达到 7100 万辆，而同年全球电动汽车（EV）的销量增加了一倍以上。从中长期来看，预计电动汽车的销量在 2025 年将达到 2964 万辆，渗透率超过 30%。

报道称，中国拥有最多的电动汽车和公共充电桩，充电桩数量 / 电动汽车数量的比例最高为 1/6，欧洲为 1/11，而美国为 1/16。

来自供应商的消息人士表示，全球市场上近 80% 的电动汽车充电器是 CCS1、CCS2 和 GB / T，CCS（组合充电系统）类型的订单增长较为平稳。其中，CCS 在欧洲和美国是主流，而 GB / T 是中国的国家标准。

目前，充电器制造商正在努力安装更多的充电器，并减少充电所需的时间。消息人士称，用直流快速充电器给电动汽车充电，可能将只需要像给燃油车加油一样的时间。因此，市场对快速充电器的需求正在上升。

但消息人士补充说，快速充电解决方案涉及高功率，因此对电网和安全标准提出了更高的要求。所以快速充电器的部署速度还不如普通充电器。