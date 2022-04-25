特斯拉 Q1 在华收入 46.5 亿美元，同比增长 52.8%

IT之家 4 月 25 日消息，特斯拉现向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，披露公司在全球主要市场的营收数据。

报告显示，2022 年第一季度，特斯拉中国市场收入达到了 46.5 亿美元（约合人民币 305 亿元），同比增长 52.8%，主要得益于上海超级工厂的增产和交付量上升。

此外，根据乘联会的统计数据显示，今年第一季度特斯拉在中国的交付量达到 18.22 万辆，占特斯拉全球 31 万辆交付量的 58.8%，目前中国是特斯拉第二大市场，占公司营收比例达 24.8%。

IT之家了解到，特斯拉第一季度全球总营收为 187.56 亿美元，较上年同期的 103.89 亿美元增长 81%；归属于特斯拉普通股股东的净利润为 33.18 亿美元，创下纪录，较上年同期的 4.38 亿美元增长 658%。

第一季度全球运营要点：

—— 总汽车产量为 305,407 辆，较上年同期的 180,338 辆增长 69%；

・Model S / X 产量为 14,218 辆，上年同期为零；

・Model 3 / Y 产量为 291,189 辆，较上年同期的 180,338 辆增长 61%；

—— 总汽车交付量为 310,048 辆，较上年同期的 184,877 辆增长 68%；

・Model S / X 交付量为 14,724 辆，较上年同期的 2,030 辆增长 625%；

・Model 3 / Y 交付量为 295,324 辆，较上年同期的 182,847 辆增长 62%；

特斯拉盘前跌约 1.80%，目前市值 1.01 万亿美元。