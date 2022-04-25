通用汽车宣布：电动的克尔维特将于明年推出

IT之家 4 月 25 日消息，今天，通用汽车总裁马克・罗伊斯在终于宣布了，将于明年 (2023 年) 推出一款“电动”克尔维特（Corvette）。美国用户对此可是期待已久。

IT之家了解到，雪佛兰 Corvette 是美国国宝级的超级跑车，属于通用旗下最高端的超级肌肉跑车品牌。该系列诞生于 1953 年，共衍生出 8 代车型，其中最新的为 2020 款 C8 车型。

大家对于这个品牌可能不是很熟，我给你们看一下汽车品牌 logo 你可能就回忆起来了。这就是此前很火的“五菱跑车”。

前一段时间，我们将克尔维特团队送到了密歇根州沃伦市的电动汽车中心，当我们发布新的中置引擎克尔维特时，我就说过“还会有更多”。今天早上，我和 CNBC 的菲尔・勒博坐下来谈了谈，终于回答了这个我被问了无数次的问题。 是的，除了令人惊叹的全新雪佛兰克尔维特 Z06 和其他汽油动力的变种，我们未来还将推出一辆电动和全电动的，基于 ultium（奥特能）平台的克尔维特。其实，我们最早就会在明年推出一款电动克尔维特，细节和名字稍后公布。 此外，我们今天还带来了奥特能平台的能量回收系统，这是一种基于自主专利的车载系统，可以吸收电动汽车电池产生的热量，并将其用于温暖车厢，创造更有效的充电条件，甚至可以提高车辆的加速度。它还能使车辆的行驶里程增加约 10%。

从之前的爆料来看，通用汽车正在开发雪佛兰克尔维特的混动版本，它可能被称为 E-Ray。通用汽车刚刚确认了这款车型，还为此发布了一个预告片，展示了全轮驱动混动克尔维特在雪地上的弹射性能，并确认它将在 2023 年初发布。

早先的传言称，它可能是一款功率高达 1000 马力的插电式混动车型，但很可惜雪佛兰没有详细说明这两点，所以我们只能期待官方之后公布更多信息。