全新纯电车型，本田中国 e:N 品牌第一弹车型上市时间公布

IT之家 4 月 25 日消息，今日，在 Honda e:N 品牌之夜线上活动上，本田中国公布了 e:N 品牌第一弹量产车型的上市时间。其中，东风 Honda e:NS1 于 4 月 26 日正式上市销售，广汽 Honda e:NP1 将于 5 月启动预售。

去年 10 月，本田中国发布了全新纯电动车品牌 e:N。如今，e:N 第一弹量产车型 e:NS1 和 e:NP1 即将上市。这两款车型由本田中国工程师为主开发的。

e:NS1 和 e:NP1 采用了车头发光 H 标和车尾“Honda”字母标，并加入了“Heart beat 心动交互灯语”，可在充电过程中向用户展示充电状态。

▲ 东风本田 e:NS1

▲ 广汽本田 e:NP1

同时，e:NS1 和 e:NP1 搭载整合了驱动电机、电池、纯电动车专属车架以及底盘平台的前置前驱纯电架构“e:N Architecture F”。

▲ 前置前驱纯电架构 e:N Architecture F

此外，“e:N OS”全栈智控生态系统则融合了 Honda SENSING、Honda CONNECT，以及智能数字座舱。HMI 系统包括 15.1 英寸中控屏、10.25 英寸彩色全液晶数字仪表盘，以及流媒体后视镜等；Honda CONNECT 3.0 纯电动车专属版本，集合了 AI 语音助理、车家互联、能量管理、OTA 在线升级等 20 项以上的功能；首次搭载的 DMC 驾驶员状态感知系统可识别驾驶员状态等。

IT之家了解到，本田中国表示，到 2027 年将陆续推出 10 款 e:N 品牌车型，构筑起完整的纯电动产品系列。

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