联想官网现支持 2022 款拯救者游戏本配置定制，加 899 元升级至 32GB 内存

IT之家 4 月 26 日消息，联想现已推出 2022 款拯救者 Y7000P 和 Y9000P 游戏本，首发配置为 16GB 内存 + 512GB SSD。

现在，联想官网推出了 2022 款拯救者游戏本配置定制服务。

据联想官方消息， 2022 款拯救者 Y7000P 和 Y9000P 游戏本现支持定制内存和 SSD，16GB 内存加到 32GB 需 899 元，512GB SSD 加到 1TB 需 599 元，两者同时定制需 1299 元（省 199 元）。

IT之家曾报道，新款 Y7000P 采用了 A 面金属设计，屏幕尺寸为 15.6 英寸，2560*1440 分辨率，165Hz 刷新率，300nit 亮度，100% sRGB 色域，支持杜比视界。配置方面，新款 Y7000P 可选 i5-12500H 和 i7-12700H 处理器，显卡可选 95W 性能释放的 RTX 3050 和 RTX 3050 Ti，标配 16GB DDR5-4800 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD。

新款 Y9000P 采用了双面金属设计，搭载 16 英寸四边窄边框屏，2560*1600 分辨率，165Hz 刷新率，500nit 亮度，100% sRGB 色域，HDR400 认证，支持杜比视界。配置方面，新款 Y9000P 可选 i5-12500H 和 i7-12700H 处理器，显卡可选 RTX 3060 和 RTX 3070 Ti，标配 16GB DDR5-4800 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD。