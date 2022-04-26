印度正在游说英特尔和台积电在当地建立芯片制造工厂

北京时间 4 月 26 日下午消息，据报道，印度正与芯片制造商英特尔、格罗方德（GlobalFoundries）和台积电谈判，希望他们在印度当地建立半导体工厂。

这也是印度政府吸引更多高科技制造业在当地建厂计划的一部分。去年年底，印度政府公布了一项 100 亿美元的激励计划，提供多达项目成本 50% 的奖励，以吸引显示器和半导体制造商在印度设立基地。

对此，印度电子和信息技术国务部长拉吉夫・钱德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）给予了证实，他在接受媒体采访时称：“其中的许多推介工作都是我亲自参与的。我们正与这些公司的 CEO 会面，向他们推介，做演示。”

分析人士称，印度政府此举也面临着艰难的挑战。随着台积电和三星电子等公司每年投入数百亿美元扩大芯片产能，在物流、水和能源供应等方面，对任何地区都提出严苛的要求。

当然，这两家公司都已表明，他们会考虑一些政府的请求。例如，在与当地政府达成协议后，他们正在美国建造新的晶圆工厂。除了印度和美国 ，全球其他主要经济体也纷纷投入巨资来发展芯片产业。

在印度，亿万富豪阿尼尔・阿加瓦尔（Anil Agarwal）旗下的韦丹塔集团 (Vedanta Group) 和富士康成立的一家合资企业，对在印度建立半导体代工厂表现出了兴趣，但英特尔和台积电尚未做出任何承诺。但钱德拉塞卡表示：“他们都愿意坐下来谈判。除了土地之外，他们想知道还可以获得哪些激励。”

为了吸引智能手机厂商在当地组装，印度政府对在其他地方生产的产品征收进口税，并为当地制造提供财政激励。这一努力取得了成功，并使印度成为全球第二大智能手机制造基地。如今，印度希望将这一模式复制到芯片制造领域。