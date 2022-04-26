机构：英特尔 1.8nm 量产早于台积电 2nm，或可“颠覆剧本”

近日，台积电公布其 N2（即 2nm 制程）时间表，或到 2025 年底启动量产，晚于英特尔 18A 节点（相当于 1.8nm 制程）。机构指出，英特尔在先进制程开发上的加速使其相信，这家芯片制造商可以“颠覆剧本”，并凭借 18A 节点在性能上超越竞争对手台积电和三星。

据科技网站 theRegister 报道，在台积电 N2 时间表发布的几天前，英特尔刚刚透露，其下一代 18A 节点将于 2024 年下半年投产，比此前预计的 2025 年提前了几个月。英特尔 CEO 基辛格认为，该公司将凭借其 18A 节点成为工艺性能的领导者，投产提前表明其目前有十足的信心。

在最近的一份分析报告中，半导体咨询公司 IC Knowledge 的负责人 Scotten Jones 表示，如果英特尔真能如期实现其目标，将标志着竞争格局的逆转。此前，由于 10nm 和 7nm 工艺的失误，英特尔在前沿制造领域落后于台积电和三星。在此之前，该分析师认为英特尔没有机会赶上。

“总而言之，我们相信英特尔能够在代工企业苦苦挣扎之际，显著加快工艺开发。”“尽管我们不认为英特尔会在研究的时间段内重新夺回制程领先的地位，但我们相信他们会重新夺回性能领先的地位。”

英特尔计划从现在到 2024 年总共推出 4 个新节点，首先是 2022 年下半年推出的 Intel 4，然后是 2023 年推出的 Intel 3，2024 年初推出的 Intel 20A，以及当年晚些时候推出的 Intel 18A。