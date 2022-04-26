全图通启动“龙图”星座计划，计划发射 100 颗低轨卫星

IT之家 4 月 26 日消息，据新华社报道，4 月 24 日是“中国航天日”，当日从北京市经济技术开发区企业协会举办的“小卫星大应用：低轨卫星技术发展与应用前景”主题论坛上获悉，全图通位置网络有限公司宣布启动“龙图”星座系的建设项目。项目将发射运营 100 颗低轨卫星，旨在为速递物流、石油石化、电力、通信及轨道交通等多行业提供定制化卫星服务。

据IT之家了解，“龙图”星座系是由百颗低轨道小卫星组成的专用平台，作为北京市经济技术开发区的研发项目，投资规模将达到 25 至 30 亿元。每颗卫星重 200 公斤，单颗价值 2000 万。

全图通位置网络有限公司董事长张迪介绍，项目将在北京经济开发区设立卫星测控站运营平台，在国内中西部、东南部以及巴西、尼泊尔等海外设立测控中心和运营平台。

据介绍，对于通信行业，卫星为人稀地广的西部地区及西藏、青海等山地地区提供遥感低轨道卫星通信，将地面通信条件提高到卫星高度，满足 5G 信号铺设不足地方的覆盖和地方通讯定制化的需求；对于轨道交通运输行业，卫星在物流、外卖、快递平台实施新的应用服务模式，实现了城市轨道交通对人物料的管理及对危险品运输中无人机平台的调度服务。

“商业航天和航天商业化就是要公开透明做卫星，明明白白干航天，把每一颗卫星的价值公开化、透明化，在公平公开的前提下创造真正的商业价值。”张迪说。

公开资料显示，成立于 2016 年 4 月的全图通以北斗地基增强系统全国一张网为基础，融合卫星遥感技术、通信技术、物联网技术、大数据云服务等技术，成功研发室内高精度定位，以满足人们出行及高精度导航服务行业的应用需求。