NASA 投资近 3 亿美元，让 SpaceX 和亚马逊用卫星演示太空通信

4 月 22 日消息，当地时间周三，SpaceX 星链网络、亚马逊旗下卫星项目柯伊伯 (Project Kuiper) 以及其他卫星公司从美国国家航空航天局（NASA）赢得演示太空通信的合同，总额 2.785 亿美元。

目前，NASA 正在用私企建造的系统取代现有卫星网络，并希望在太空通信和载人航天等领域引入更多商业活动。

其中亚马逊的柯伊伯项目和 SpaceX 星链网络分别从合同中赢得 7000 万美元的投资，其他从合同中分得一杯羹的还有国际海事卫星组织、SES、Telesat 和 ViaSat 等卫星公司。

NASA 目前通过跟踪和数据中继卫星网络与在轨航天器进行通信。SpaceX 往返于地面和国际空间站之间的载人龙飞船目前使用的也是这套通信系统。

NASA 通信服务项目负责人伊莱・纳法赫（Eli Naffah）表示：“我们的目标是让工业界与我们合作，不仅为 NASA，也为其他太空客户开发通信网络，目的是降低运营成本。”

NASA 在一份声明中表示，根据合同约定，亚马逊和 SpaceX 预计将在 2025 年前完成卫星网络的开发和演示工作。

亚马逊的柯伊伯项目由 3000 多颗卫星组成，目的是向偏远地区提供宽带互联网服务。而 SpaceX 的星链项目是一个更大的卫星互联网网络，已经有约 2000 颗在轨卫星。

分析人士表示，竞争非常激烈，其中主要是 SpaceX、亚马逊和 Telesat 在提供卫星互联网服务方面的竞争。这种服务虽然成本高昂，但全面运营后每年可能会带来几十亿美元的收入。

SpaceX 的星链项目虽然尚未完工，但已经拥有数千名客户。亚马逊的柯伊伯项目则更落后，其目标是在 2022 年底首次发射两颗卫星原型。