丁磊退出网易传媒法定代表人、董事，公司回应称正常工商变更

IT之家 4 月 26 日消息，信息显示，4 月 25 日，北京网易传媒有限公司信息显示，丁磊退出法定代表人及总经理、董事职务，由网易传媒 CEO 李黎接任。同时，网易传媒还新增监事李大华和财务负责人李昕。

对此，网易内部人士称：“这是正常工商变更。”

据了解，网易传媒为网易旗下“网易新闻”的主体公司。北京网易传媒有限公司成立于 1999 年 11 月，注册资本 1000 万元人民币，经营范围包括组织文化交流活动（演出除外）、软件开发、广播电视节目制作等。股东信息显示，丁磊为该公司最大股东，持股 99%，李黎持股 1%。

公开资料显示，李黎于 2000 年加入网易，先后担任网易销售部客户经理、销售经理、华北销售总监、全国销售总经理，2012 年升任网易副总裁，负责网易门户销售，运营、汽车事业部和房产事业部的管理工作。2015 年 4 月 8 日，被任命为网易传媒集团 CEO。

IT之家了解到，丁磊作为网易的创始人，目前是 25 家公司的法定代表人，且仍担任网易（杭州）网络有限公司执行董事和总经理，而网易传媒为丁磊参股的公司之一。