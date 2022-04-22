网易《逆水寒》推出苹果 Mac 原生端，新版“会呼吸的江湖”即将开始测试

IT之家 4 月 22 日消息，自从去年 10 月苹果推出搭载 M1 Pro 或 M1 Max 芯片的新一代 MacBook Pro 以来，网易就宣布推出了苹果 MacOS 客户端，不过之前只有云游戏版本。

《逆水寒》官方今日宣布推出 Mac 原生端，号称“国内首次”，但实际上 Mac 平台已有国产游戏。

据悉，新平台的测试活动将于 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 6 月 9 日开启，测试资格随机限量发放，与当前登录所使用的网易通行证绑定。据称，原生客户端相较云游戏客户端整体游戏体验更加丝滑。

此外，游戏还将根据活动期间所有参与玩家的 Mac 端累计在线时长发放交子、点卡时间、永久称号等奖励，在线时长越高，奖励越丰厚。累计在线达到一定时间，还可参与抽取最新款 MacBook Pro、AirPods3 等实物大奖。

至于配置要求，《逆水寒》没有提到 Mac 原生端最低配置，但建议你采用 Apple M1 处理器、8GB 内存、42GB 可用硬盘容量，不低于 macOS Big Sur 11.6 版本的系统，也就是说基本只有最近两年的 Mac 机型才可以。

Mac Studio（2022 年机型）

MacBook Pro（14 英寸，2021 年）

MacBook Pro（16 英寸，2021 年）

iMac（24 英寸，M1，2021 年）

Mac mini（M1，2020 年）

MacBook Air（M1，2020 年）

MacBook Pro（13 英寸，M1，2020 年）

IT之家了解到，《逆水寒》是由杭州网易雷火科技有限公司开发的一款武侠题材电脑客户端游戏，属大型多人在线角色扮演游戏，该作于 2018 年 6 月 29 日开启不限号不删档内测。

《逆水寒》以温瑞安《四大名捕》、《说英雄谁是英雄》、《神州奇侠》三大系列小说为游戏背景，讲述北宋末年一段惨烈的大追捕，并牵扯出江湖恩怨、朝堂纷争、帮派仇杀、感情纠葛、市井百态等北宋生活画卷。