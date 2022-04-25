没有手机照样玩，《暗黑破坏神：不朽》 PC 版实机演示

IT之家 4 月 25 日消息，今晚，《暗黑破坏神：不朽》官方宣布该作将在 6 月 2 日上线 iOS 和安卓平台（中国港澳台等亚太地区则会在测试开启几周之后才会推出），并同时开启 PC 端公测。
随后，暴雪公布了一段《暗黑破坏神：不朽》游戏实机演示，并解释了一下打造 PC 版《暗黑破坏神：不朽》。
在演示中，还展示了 PC 版与手机版的实际画面对比，也展示了游戏中几个风格环境迥然不同的地图区域。
官方公告原文：点此。
“一方面，我们认为在 PC 上推出一个原本为手机设计的游戏，对它来说是有失公允的。另一方面，我们想要确保游戏能够接触到尽可能多的玩家 —-特别是我们最忠实的 PC 粉丝。最后，决定性因素在于我们知道你们很多人想尝试通过一个模拟器游玩这款游戏，从而引导我们打造一个更好的体验。”
暴雪还解释说《暗黑》手游登陆 PC 是一次试验性尝试。
“我们原本没有计划让它登陆 PC。但一旦它变成一种可能，我们便知道我们必须花时间让这变成现实。”
IT之家了解到，《暗黑破坏神：不朽》是暴雪娱乐与网易联合出品的一款游戏，官方称不仅传承了经典暗黑画风和恢弘的世界观，还原了畅爽的战斗体验和沉浸的探索乐趣，还针对移动平台，创造了全新的故事剧情和玩法。官方曾多次强调《暗黑破坏神：不朽》是一款免费游戏，会免费向所有用户开放。
游戏介绍：
《暗黑破坏神：不朽》继承了“暗黑”系列的独有哥特式风格，利用 TAA 与 MSAA 两大技术，冒险者们将拥有次世代视听体验。无论是野外荒废的小村还是宏伟的威斯特玛城，或是人物角色的皮肤纹理、面部彩绘等，每一处都雕琢入微。冒险足迹从宁静的沃桑小镇，到无人的遗忘高塔，再到诡异的夏斯尔沙海，一路的神秘、哥特、复古，更给冒险者们带来移动端上原汁原味的“暗黑”体验。
作为“暗黑破坏神”系列的首款移动端作品，《暗黑破坏神：不朽》为冒险者们准备了丰富的挑战：地下城、野外首领、上古秘境等均在移动端再现。无论是击败野外小怪还是挑战上古秘境，都能收获无穷尽的传奇装备、套装、宝石、护身符...... 值得一提的是，玩家们还可以为角色自由捏脸，创造出更有个性的冒险者。
《暗黑破坏神：不朽》中不仅能够和好友并肩作战，也可以相互较量！城镇中自由交流、野外一起挑战强大的首领，还有“地狱骨匣”等团队地下城、“永恒纷争”等丰富的多人玩法供冒险者们体验，享受随时随地与好友“开刷”的冒险乐趣。