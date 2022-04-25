没有手机照样玩，《暗黑破坏神：不朽》 PC 版实机演示

IT之家 4 月 25 日消息，今晚，《暗黑破坏神：不朽》官方宣布该作将在 6 月 2 日上线 iOS 和安卓平台（中国港澳台等亚太地区则会在测试开启几周之后才会推出），并同时开启 PC 端公测。

随后，暴雪公布了一段《暗黑破坏神：不朽》游戏实机演示，并解释了一下打造 PC 版《暗黑破坏神：不朽》。

在演示中，还展示了 PC 版与手机版的实际画面对比，也展示了游戏中几个风格环境迥然不同的地图区域。

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“一方面，我们认为在 PC 上推出一个原本为手机设计的游戏，对它来说是有失公允的。另一方面，我们想要确保游戏能够接触到尽可能多的玩家 —-特别是我们最忠实的 PC 粉丝。最后，决定性因素在于我们知道你们很多人想尝试通过一个模拟器游玩这款游戏，从而引导我们打造一个更好的体验。” 暴雪还解释说《暗黑》手游登陆 PC 是一次试验性尝试。 “我们原本没有计划让它登陆 PC。但一旦它变成一种可能，我们便知道我们必须花时间让这变成现实。”

IT之家了解到，《暗黑破坏神：不朽》是暴雪娱乐与网易联合出品的一款游戏，官方称不仅传承了经典暗黑画风和恢弘的世界观，还原了畅爽的战斗体验和沉浸的探索乐趣，还针对移动平台，创造了全新的故事剧情和玩法。官方曾多次强调《暗黑破坏神：不朽》是一款免费游戏，会免费向所有用户开放。

游戏介绍：