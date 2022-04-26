中兴终端总裁倪飞：今年终端产品将挑战 1.5 亿出货量、同比增长 50% 的目标

IT之家 4 月 26 日消息，今日，中兴终端总裁倪飞分享了中兴终端未来的战略规划和布局。

IT之家了解到，倪飞表示，2021 年，中兴实现了消费者业务收入 257.3 亿元，同比大幅增长 59.2%。其中，家庭终端营收同比增长超 80%，全球份额第一，5G CPE 市占率全球第一；手机产品营收同比增长近 40%。

据介绍，在未来几年，中兴将继续强化“1+2+N”的生态布局。今年终端产品将挑战 1.5 亿出货量，同比增长 50% 的目标。未来会坚持投入，保持较高的复合增长率。

产品方面，2020/2021 中兴分别全球首发了第一代、第二代量产的屏下摄像手机 Axon20/30，今年也将推出最新一代的产品。2021 年 Axon 30 系列率先推出了三主摄计算摄影，2022 年 2 月努比亚 Z40 Pro 全球首发独家定制光学的 35mm 人文影像大师镜头。

渠道方面，国内市场线下渠道建设，在 2021 年底建成超过 6 千个的基础上，计划 2022 年超过 1 万个销售阵地。争取手机业务在三年内，实现年均国内市场 200% 的增长目标。

同时，倪飞还预告了中兴即将发布的全新一代旗舰 Axon 40 系列手机，号称“直板旗舰的终极形态”。