等 Mate 50 系列见，消息称华为 FreeBuds Pro 2 耳机不会与 nova10 一同发布

IT之家 6 月 26 日消息，本周四，华为在欧洲市场推出 FreeBuds Pro 2 耳机，提供银色、陶瓷白和新银蓝色三种颜色，定价 199 欧元（约 1404.94 元人民币）。

因此，有数码博主怀疑华为将会在 7 月 4 日的华为 nova10 发布会上一同发布这款耳机，但现在 @厂长是关同学 表示，华为下个月的发布会上主要将会推出 nova10 系列、华为 Watch Fit2 智能手表，以及 AITO 汽车问界 M7，大家期待的 FreeBuds Pro 2 需要等 Mate50 发布会时才能看到。

据介绍，华为 FreeBuds Pro 2 单只耳机重量为 5.9 克，比其上代（ 6.1 克）更轻。

声学方面，华为 FreeBuds Pro 2 配备了 11 毫米单元，频响范围为 14 Hz 至 40 kHz，支持蓝牙 5.2 以及 LDAC、AAC 和 SBC 解码，搭载三个麦克风。

华为与法国音响制造商帝瓦雷 Devialet 合作设计了 FreeBuds Pro 2 耳机，进一步改善了音频，拥有 HWA 和 Hi-Res Wireless 双认证，音频传输高达 990 kb / s，此外还有防水、防尘认证，符合 IP54 标准，更多详情参见IT之家此前报道。

《华为与帝瓦雷联合推出 FreeBuds Pro 2 耳机，售价约 1400 元》