汤道生：腾讯不造车，帮助车企造好车，为汽车行业提供低门槛平台

IT之家 6 月 26 日消息，以“让云成为智能汽车新生产力”为主题的腾讯智慧出行 2022 新品发布会于本周五在线上举行。腾讯云、腾讯智慧出行、智慧交通等高管与毫末智行、蔚来、上汽等进行了探讨和交流。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生在此次会议上表示，不造车是腾讯坚持的定位，

他表示，“帮助车企造好车、卖好车、提高企业管理效率，改善用户出行体验，是腾讯不变的方向。腾讯将为汽车行业提供低门槛的定制化平台与工具链，让‘云’成为智能汽车的新生产力。”

汤道生表示，腾讯将利用自己的 C2B 能力，和云计算、AI、大数据等前沿技术，为汽车行业提供低门槛的定制化平台与工具链，让云成为智能汽车的新生产力。

据介绍，目前有超过 100 家车企和主流出行科技公司选择了腾讯智慧出行的云服务，超过 35 家车企使用腾讯智能座舱产品。此外，腾讯还公布了“车云一体化”战略，包括：

在车端，腾讯推出智能座舱、智驾地图、高精地图、智能场景引擎、车载小场景等产品及能力，助力车端智能进化。

在手机端，推出“腾讯出行服务”小程序等产品，实现手机与汽车场景的无缝连接。

在云端，腾讯推出覆盖汽车从研发、制造、营销、运营、售后全链路的额行业云解决方案。

IT之家了解到，腾讯同时发布了专为智能汽车行业定制的一站式云解决方案“腾讯智能汽车云”、以及覆盖云管端全方位的“腾讯一体化汽车安全方案”。

此外，腾讯智能汽车云还将为自动驾驶与智能汽车领域建设专有云平台，集成自动驾驶研发与运营工具链、智能座舱研发、运营服务等。目前，博世已经与腾讯智能汽车云达成战略合作，腾讯为博世中国自动驾驶研发平台提供支持。