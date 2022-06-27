腾讯股东 Naspers 出售京东股份，总收益约 36.7 亿美元

IT之家 6 月 27 日消息，国际传媒巨头 Naspers 于 2022 年 6 月 24 日完成出售从腾讯处获得的京东股份，实现总收益约为 36.7 亿美元（约 245.89 亿元人民币），此次出售不受任何先决条件的限制。

2021 年 12 月 23 日，腾讯董事会宣布以实物分配的形式发放京东的 A 类普通股的特别中期股息，Prosus N.V．（Naspers 拥有多数股权）通过其子公司 MIH TC Holdings Limited 获得 131，873，028 股京东股份，约占京东股份的 4%。

去年 12 月份，腾讯控股宣布，以实物分派京东集团股份有限公司的 A 类普通股的方式宣派中期股息。派息后，腾讯对京东持股比例将由 17% 降至 2.3%，不再为第一大股东。同时，腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。

6 月 27 日，腾讯控股在港交所公告，公司知悉主要股东 Prosus（该公司由 Naspers 拥有大多数股权）及 Naspers 就其各自股本中的股份向 Prosus 及 Naspers 各自的公众股东开始进行一项长期、开放式的回购计划，并将有序地以场内出售 Naspers 集团所持公司股份的方式筹集回购计划所需资金。