现代汽车在印尼电动汽车市场份额超过 90%，但销量还有很大提升空间

6 月 27 日消息，据国外媒体报道，已宣布将在印度尼西亚工厂生产 IONIQ 5 电动汽车，并投资 15.5 亿美元将工厂年产能提升至 25 万辆的现代汽车，在印尼电动汽车市场的份额，也远高于其他厂商。

从外媒的报道来看，印度尼西亚汽车工业协会公布的数据显示，今年 5 月份所销售的电动汽车中，现代汽车所占的比例高达 98%，前 5 个月所占的比例为 92%，也超过了 90%。

不过，虽然现代汽车在印尼电动汽车市场占有很大的份额，但电动汽车在印尼市场的销量，还很低，5 月份仅销售 200 辆，今年前 5 个月也只销售 363 辆。与其他电动汽车重要市场相比，还有不小的差距。

此外，从印度尼西亚汽车工业协会公布的数据来看，电动汽车在印尼市场所占的比例还很低。今年前 5 个月，印尼市场新销售 396153 辆汽车，电动汽车所占的比例，还不到千分之一，还有很大的提升空间。

现代汽车在印尼电动汽车市场占有很大比重，可能与其他厂商还未大举进入这一市场有关。随着其他厂商纷纷进入，现代汽车的份额，预计就会降低。

有丰富镍矿资源的印度尼西亚，已是众多电动汽车厂商和电池制造商重点考虑的建厂地点。上月底就有印尼高官透露，特斯拉公司已同意在印尼投资建设电动汽车和电池工厂，并表示特斯拉在今年就将进入印尼。