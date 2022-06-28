苹果 iPhone 14 系列即将量产，消息人士：组件供应商已经出货

IT之家 6 月 28 日消息，据行业媒体 DigiTimes 报道，苹果供应商已开始为 iPhone 14 机型发货，预计这些机型将照常在 9 月推出。该报告可能指的是在未来几个月内将组件运往富士康等制造商，以进行 iPhone 14 系列的最终组装。

DigiTimes 在一份报告中写道：“据业内消息人士称，组件供应商已经开始为定于 9 月推出的下一代 iPhone 系列发货。”

IT之家此前报道，苹果 iPhone 最大组装基地鸿海郑州厂扩大招工。根据鸿海郑州厂发布的信息，这次招工除了一般人员之外，还向见习生招手，并给予推荐奖金人民币 6000 元，并欢迎离职员工重新加入生产行列，除了原职原薪返回工作岗位之外，还给予入职奖金人民币 5400 元。

此前消息称，iPhone 14 Pro 系列将发生重大变化，刘海预计将被新的药丸 + 打孔所取代。新的 Pro 机型预计还将配备更快的 A16 芯片和升级的 48MP 后置摄像头镜头，支持 8K 视频录制，而标准 iPhone 14 机型据说保留了 A15 芯片和 12MP 镜头。

全系列预计将包括 6.1 英寸 iPhone 14、6.7 英寸 iPhone 14 Max、6.1 英寸 iPhone 14 Pro 和 6.7 英寸 iPhone 14 Pro Max，原本 5.4 英寸 mini 型号将停产。对标准 iPhone 14 系列的改进可能包括增加内存、升级带自动对焦功能的前置摄像头和 Wi-Fi 6E 支持。

去年，所有四款 iPhone 13 机型均于 9 月 14 日发布，并于 9 月 17 日开始接受预订，9 月 24 日在 30 多个国家 / 地区推出。