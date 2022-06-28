小米 12S 系列新品发布会官宣：与徕卡联合研发，7 月 4 日举行

IT之家 6 月 28 日消息，雷军刚刚在微博宣布了小米影像战略升级暨小米新品发布会定档 7 月 4 日晚七点，届时将推出全新的小米 12S 系列新机。

雷军称，“全新影像理念，小米影像未来发展方向，小米与徕卡联合研发的小米 12S 系列，一系列脱胎换骨的新体验，将从这里开始。”

从官方公布的海报来看，新机的后置镜头模组呈圆形，圆环一周采用金色装饰，凸起于机身的程度比较大，想必影像能力不俗，这也将是新机的主打卖点之一。

IT之家了解到，上个月，小米宣布与徕卡达成全球影像战略合作，首款作品将于 7 月发布。官方称这次合作涉及从光学、成像、图像处理、体验等智能手机影像全链路，是双方影像能力的全面融合。徕卡还特地派出了一支工程师队伍来到北京，和小米的工程师们并肩工作。

据此前爆料，小米 12S 系列新机将包含小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra 三款机型，其中可能只有小米 12S Ultra 搭载与徕卡合作的摄像头。核心规格方面，全新的小米 12S 和小米 12S Ultra 将搭载最新的高通骁龙 8 + 芯片、小米 12S Pro 则将提供骁龙 8 + 和天玑 9000 系列两个版本。小米 12S Ultra 有望前置 3200 万像素自拍镜头，后置索尼 5000 万像素 IMX989 超大底传感器、4800 万像素广角镜头、4800 万像素 120 倍混合变焦潜望式长焦镜头，并搭载全新的澎湃 C2 ISP。