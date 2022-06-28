韩国显示设备公司因零部件断供推迟交货，正以超两倍价格从中国购买二手零件

IT之家 6 月 28 日消息，昨日，韩国显示器产业协会（KDIA）称，由于供应链危机，韩国关键的显示设备制造商周星工程、Wonik IPS、Sunic System 等公司都将因零部件短缺而推迟交货，这将对 LG 显示等公司造成影响。

据 KEDGLOBAL 消息，有业内人士称，OLED 面板的核心部件在接到订单后需要等待超过 6 个月的时间，而过去只需要 2-3 个月。曾经 2.5 个月就可以交付的过滤器，现在则需要等待 1 年左右。KEDGLOBAL 称，韩国显示器设备制造商对国外零部件的严重依赖加剧了零部件短缺带来的损失，显示器设备制造商的推迟交货将中断 LG 显示等面板生产商的设施扩张。韩国显示器产业协会的一份报告显示，2021 年，显示设备行业只有 9% 的零部件在韩国本土制造，而大多数零部件都需要海外进口，例如 37% 的零部件来自美国，29% 的零部件来自日本，19% 的零部件来自欧洲。这种对外国零部件的严重依赖使韩国的显示设备行业更容易受到全球供应链中断的影响。

IT之家了解到，显示设备制造商的一些零部件通常需要 6 到 12 个月更换一次，对设备制造商来说，稳定的零部件供应是至关重要的，因为他们还要负责更换部件等售后服务。韩国显示器产业协会成立了一个机构来促进设备制造商和零部件生产商之间的合作，目前约有 40 家设备和零部件制造商计划加入该机构。韩国显示器产业协会的一位官员说，无论全球供应链情况如何，韩国都需要提高本土零部件的竞争力，以减少对显示器行业的损害。但 KEDGLOBAL 称，韩国的显示设备制造商缺乏技术与能力通过生产零部件应对全球供应中断的情况，甚至一些设备制造商正不得不以超过两倍的价格从中国购买二手零件。

根据市场研究公司 Omdia 的数据，韩国显示设备制造商去年的全球销售额缩减到 2.33 亿美元，仅仅是 2020 年 23 亿美元的十分之一。相比之下，中国的全球销售额有 105 亿美元。