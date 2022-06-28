华为 Mate 50 戴壳渲染图曝光，经典圆形后摄模组

IT之家 6 月 28 日消息，由于美国的针对，上代华为 Mate 系列的发布会还要追溯到 2020 年，但近来关于华为 Mate 50 系列的消息越来越多。

今日，数码博主 @数码闲聊站 爆料了华为 Mate 50 的戴壳渲染图，称华为新旗舰的镜头排列和布局将跟此图差不多。不出意外的话，这款华为新旗舰就是即将发布的华为 Mate 50 系列新机。

从图中可以看到，华为 Mate 50 系列将采用经典的圆形后摄模组，跟曾经的华为 Mate 30 系列十分相似。另外华为 Mate 50 系列还将采用长条形闪光灯的设计，十分吸睛。

IT之家了解到，此前有多方消息称华为 Mate 50 系列将于 9 月 12 日发布，这将与苹果 iPhone 14 系列发布日期十分接近。其中华为消费者业务中心总裁 Derek Yu 确认了华为 Mate 50 系列将于 2022 年发布并且配备 Harmony OS。据 equalleaks 消息 ，华为 Mate 50 系列将搭载全新的麒麟 SoC，该 SoC 被命名为“麒麟 9000s”。此外，数码博主 @厂长是关同学 爆料称，华为 Mate 50 系列全系为 4G 机型，但会通过配备 5G 手机壳实现对 5G 网络的支持。目前华为 P50 Pro 的 5G 手机壳已于 6 月 17 日开售，售价 799 元。