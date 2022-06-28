爷青回：三星 XCover 6 Pro 三防新机确认有可拆卸电池和 3.5mm 耳机接口

IT之家 6 月 28 日消息，近年来，大多数智能手机都取消了曾经的可拆卸电池设计。无论是为了空间利用率还是为了保障用户安全，如今的一体化设计都让“拆电池”这个操作离大多数用户越来越远。

现在，一份三星 XCover 6 Pro 的用户手册显示，该机将配备可拆卸电池。三星 XCover 6 Pro 是三星将于 7 月 13 日在海外推出的一款三防机型，通过用户手册可以看到，XCover 6 Pro 可以通过侧面的按键打开手机后壳，然后用户就可以更换手机电池。作为一款三防手机，XCover 6 Pro 的电池容量为 4050mAh，但是用户可以通过更换电池大大提升手机续航时间，并且可以让手机快速获得 100% 的电量，远超目前一众快充机型。值得一提的是，SamMobile 曾爆料过 XCover 6 Pro 的机身侧面图，显示该机还将拥有 3.5mm 耳机接口，可以说是彻底爷青回了。

该用户手册显示，XCover 6 Pro 将拥有两个可编程按键，分别是顶部按键和 XCover 键。根据用户手册还能看出，该机采用 Type-C 接口，音量键位于机身右侧，3.5mm 耳机孔位于机身顶部，并且顶部还有 LED 信号灯。后置双摄设计，并且支持 NFC 功能。

IT之家了解到，三星 XCover 6 Pro 是三星 XCover Pro 的迭代机型，目前 XCover 6 Pro 已经通过 FCC（美国联邦通讯委员会）认证，该认证显示 XCover 6 Pro 将支持双 SIM 卡，充电功率为 25W。据 SamMobile 消息，XCover 6 Pro 采用了 6.56 英寸 AMOLED 屏幕，前置挖孔摄像头，搭载骁龙 778G 处理器，拥有 6GB 内存和 128G 存储。同时因为 XCover 6 Pro 定位为一款三防机型，所有机身背部采用格栅设计，增强用户握持稳定性。

SamMobile 称，目前三星已经向合作伙伴发送了 7 月 13 日举行发布会的邮件，邮件附带的图片中展示了三星 XCover 6 Pro。