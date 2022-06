消息称三星 Galaxy S23 / S23 Plus 将采用 S22 同款长焦镜头

IT之家 6 月 28 日消息,据 GalaxyClub 报道,三星 Galaxy S23 / S23 Plus 将搭载跟 Galaxy S22 / S22 Plus 同款的长焦摄像头。

三星 Galaxy S22 / S22 Plus 的长焦摄像头传感器为三星 S5K3K1,1/3.94 英寸,f / 2.4 光圈,拥有 1000 万像素,支持 3 倍光学变焦和 30 倍数码变焦。GalaxyClub 称,三星 Galaxy S23 / S23 Plus 的长焦镜头将采用跟上代相同的配置,并且很可能是同一款传感器,但由于距离三星 Galaxy S23 系列发布还有好几个月,三星仍有可能改变该机长焦镜头的配置。

如果三星 Galaxy S23 / S23 Plus 在长焦镜头上没有升级,并且由于 2022 年有很多机型的提升并不明显,希望在经过一年的时间后,这些机型能够在其它方面有较大的升级。

IT之家了解到,此前 GalaxyClub 称,三星 Galaxy S23 / S23 Plus 的前置摄像头将迎来升级。目前,三星已经在 S 系列标准版和 Plus 版机型上使用了 4 年 1000 万像素的前摄。现在,三星正在考虑为 Galaxy S23 / S23 Plus 配备 1200 万像素的前置摄像头。