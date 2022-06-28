华硕、技嘉大幅降低下半年主板出货量预期，今年主板市场将萎缩四分之一

IT之家 6 月 28 日消息，据 DigiTimes 消息，台湾 PC 行业人士称，华硕和技嘉对今年下半年的主板市场十分悲观，他们预测今年主板销量相比去年将会降低 25% 左右。

Tom's Hardware 称，2022 年第二季度主板的出货量已经显露疲态，该季度主板出货量的下降已经超出了预期，这预示着今年下半年出货量的进一步下降。现在，华硕将其主板销量的预期下降了 24% 左右，技嘉预期销量下降 27% 左右。由于华硕和技嘉拥有约 70% 的主板市场，今年整个主板市场的销量预计将从 4000 万台下降到 3000 万台左右，市场萎缩了近四分之一。

IT之家了解到，对于主板出货量下降的原因，据 DigiTimes 消息，有业内人士称这是由于显卡市场的恢复导致的。过去由于显卡短缺，华硕和技嘉等公司能够通过将显卡和主板捆绑销售来促进主板销量，这也导致了主板销量远高于正常水平。由于显卡的短缺，甚至有用户通过购买整机来获取一张显卡。

随着下半年 AMD Ryzen 7000 系列处理器和 AM5 主板，英特尔 13 代酷睿处理器和 700 系列主板的推出，主板行业销量可能会有所提升。但 DigiTimes 称这些新品并不会提升用户的购买欲望，而矿潮的回归、俄乌战争的结束或通货膨胀的缓和可能有助于提升主板销量。

Tom's Hardware 称，这次矿潮在可预见的未来已经结束了。部分玩家从矿老板手中购买了矿卡，再加上下代显卡的即将推出导致现款显卡销售停滞，我们可能进入显卡过剩的时代。主板厂商们难以再将显卡与主板捆绑销售，这对消费者将是一件好事。