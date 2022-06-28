乘联会：上海汽车恢复至疫情大爆发前正常水平

IT之家 6 月 28 日消息，今日，乘联会微信公众号发文称，上海汽车恢复至疫情大爆发前正常水平。

据介绍，来自几大整车企业上海生产基地的信息显示，至 6 月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到 1.3 万辆，恢复到疫情前的正常水平，并直接带动了产业链上下游 1000 多家零部件配套企业恢复生产。

此外，包括智己、飞凡、荣威和 MG 名爵四个中国品牌在内的约 1.7 万辆整车陆续下线，6 月 18 日正式启动双班制生产。上汽集团在沪生产基地 6 月上中旬汽车产量已超过 20 万辆，同比增加 30% 左右。特斯拉上海超级工厂正采用双班制进行封闭式生产，在 6 月上旬产能利用率已经恢复至 100%。

IT之家了解到，工信部副部长辛国斌 6 月 14 日表示，上海上汽集团 6 月上旬的产量实现了同比近 60% 的增长，像特斯拉已经实现满负荷生产。从大湾区情况看，广东的工业企业已经基本恢复了正常生产。目前工业企业的复工复产率超过了 98%，像汽车、电子信息等前期受疫情影响较大的重点行业已经基本恢复正常。许多企业表示要通过 5、6 两个月的努力，争取把 3、4 月耽搁的产量夺回来。

乘联会数据显示，2022 年 5 月乘用车市场零售达到 135.4 万辆，同比下降 16.9%，环比增长 29.7%，5 月零售环比增速处于近 6 年同期历史最高值。1-5 月累计零售 731.5 万辆，同比下降 12.8%，同比减少 107 万辆，其中 4-5 月同比下降 86 万辆影响较大。

新能源汽车方面，5 月新能源乘用车批发销量达到 42.1 万辆，同比增长 111.5%，环比增长 49.8%，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环比改善超过预期。1-5 月新能源乘用车批发 189.2 万辆，同比增长 117.4%。5 月新能源乘用车零售销量达到 36.0 万辆，同比增长 91.2%，环比增长 26.9%，1-5 月形成“W 型”走势。1-5 月新能源乘用车国内零售 171.2 万辆，同比增长 119.5%。