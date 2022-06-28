360 放弃增资哪吒汽车，周鸿祎回应：需要让创始人团队主导公司发展

IT之家 6 月 28 日消息，据《中国企业家》报道，360 公司董事长兼 CEO 周鸿祎就“放弃增资哪吒”一事回应称，哪吒汽车还是一个创业公司，需要让创始人团队主导公司发展，而不是完全资本主导，但是现在创始人团队股权太少。360 的定位还是支持和辅助团队。

IT之家了解到，360 于 6 月 26 日发布公告称，拟以自有资金共计 29 亿元投资入股哪吒汽车。根据已签署的《关于合众新能源汽车有限公司之股权转让协议》约定，公司作为哪吒汽车股东，享有包括赎回权、优先收购权、追加投资权等特殊权利；公司应实缴的 9 亿元出资款已于 2021 年 5 月 31 日完成支付。截至公告披露日，公司尚有投资款 10 亿元未支付，对应哪吒汽车 3.532% 股权。经审议决定，公司将转让该部分投资对应的股权。本次转让的哪吒汽车 7999.44 万元注册资本，系三六零未实缴的注册资本，对应投资额为 10 亿元。本次交易转让价格为 0 元，转让完成后，受让方合计取得哪吒汽车 7999.44 万元注册资本，并有义务向哪吒汽车支付 10 亿元投资金额。

6 月 27 日，哪吒汽车发布公告称，此次 360 转让的部分股权的基金，与管理团队形成一致行动人，有利于改善公司治理结构，提高经营团队的控制权，对哪吒汽车各项业务的长期可持续经营更为有利。目前，哪吒汽车正在推进本轮融资的工商变更工作，并将迅速启动公司股份制改制工作。

360 的部分股权转让后，仍持有哪吒汽车 10% 以上的股份，是哪吒汽车重要股东，双方将在数字安全、智能驾驶安全技术等领域持续合作，进一步保障智能网联汽车安全。

数据显示，1-5 月，哪吒汽车实现累计交付 49974 台，同比增长 213%。哪吒汽车表示，目前哪吒 U+V 月度订单持续稳定在 15000 台以上，且仍保持增长。基于哪吒汽车全栈自研的 “山海平台”打造的首款产品哪吒 S，耀世版已经开启预售，7 月份将启动全部车型预售，预计四季度交付上市。