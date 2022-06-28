雷军称小米 12S 不测 DxOMark，后者回应：会针对市面上发布的多种机型进行主动质量评测

IT之家 6 月 28 日消息，今日晚间，DxOMark 通过社交媒体表示，其提供多元化的评测形式，不仅为厂商送测的原型机提供产品评测报告，也会针对市面上发布的多种机型进行主动质量评测。

DxOMark 称对于送测原型机的测评结果，也会复测上市后的商用机来进行校准。无论是厂商送测，亦或是主动评测，DxOMark 都始终坚持专业、客观的标准，推动技术精益求精的同时，服务于消费者。

DXOMARK 作为一家独立的质量测评公司，始终致力于通过对消费电子产品的质量评估和基准测试来推动行业及厂商的技术创新，最终为消费者带来不断优化的产品。为此，我们提供多元化的评测形式，不仅为厂商送测的原型机提供产品评测报告，也会针对市面上发布的多种机型进行主动质量评测。对于送测原型机的测评结果，也会复测上市后的商用机来进行校准。无论是厂商送测，亦或是主动评测，DXOMARK 都始终坚持专业、客观的标准，推动技术精益求精的同时，服务于消费者。

IT之家了解到，今日下午，针对有关小米和徕卡合作的问题，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军发布视频进行了解答。其中，谈及“有了徕卡‘护身’DxO 是不是能躺赢”的问题，雷军称这次他们不测 DxOMark 了。

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