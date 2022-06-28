苹果 M2 MacBook Pro 13 性能测试：双烤达到 35W，超过散热极限

IT之家 6 月 28 日消息，外媒 NoteBookCheck 现已拿到了 M2 MacBook Pro 13，并对其进行了压力测试。

据报道，M2 相比 M1 的性能有所提高，尤其是在 GPU 方面。但由于 M2 仍采用了与 M1 相似的 5nm 工艺，其更高的频率和更高的规格带来了更高的功耗。散热配置方面，M2 MacBook Pro 13 与 M1 MacBook Pro 13 基本相同。

实测发现，M2 CPU 性能释放可达 20W，GPU 功率可达 13.5W。单独满载 CPU 和 GPU，M2 MacBook Pro 13 的这套散热方案都可应对，但如果同时对 CPU 和 GPU 施加压力，M2 的封装功率会升至 35W 左右，即使风扇达到 7300 rpm 的最大速度也无法保持这个功率，封装功耗会降到 28-30W，芯片温度在 98℃左右。

搭载 M2 芯片的还有新款刘海屏 MacBook Air，其采用无风扇被动散热，估计更难驾驭满载的 M2 芯片。

IT之家了解到，相比 M1 ，M2 仍为 8 个 CPU 内核，但 GPU 增加了 2 个核心，最高有 10 个 GPU 内核，苹果称其多线程性能提高 18%，图形速度提高 35%，还支持 24GB 的内存，内存带宽也增加了一倍。

M2 MacBook Pro 13 现已上市，售价 9999 元起。

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