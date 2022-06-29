微软 Win10 21H2 Build 19044.1806 预览版发布：解决 Wi-Fi 热点问题

IT之家 6 月 29 日消息，微软今天再次发布了 Win10 21H2 Build 19044.1806 预览版，更新补丁为 KB5014666，带来了几个问题修复。

亮点功能如下：

解决了阻止 Pashto 语言出现在语言列表中的问题。

解决了影响触摸板区域的问题，该区域响应右键单击 (右键单击区域) 。

解决可能阻止你使用 Wi-Fi 热点功能的已知问题。

Windows 10 服务堆栈更新 - 19042.1790、19043.1790 和 19044.1790

此更新对服务堆栈（安装 Windows 更新的组件）进行了质量改进。服务堆栈更新 (SSU) 确保拥有可靠的服务堆栈，以便设备可以接收和安装 Microsoft 更新。关键更改包括：

解决了在安装 Windows 更新后阻止预安装应用按预期工作的问题。

此更新中的已知问题

通过自定义脱机媒体或自定义 ISO 映像创建 Windows 安装的设备可能已被此更新 Microsoft Edge 旧版删除，但不会自动替换为新的 Microsoft Edge。仅当通过将此更新滑入映像来创建自定义脱机媒体或 ISO 映像时，才遇到此问题，而无需再安装 2021 年 3 月 29 日或更高版本的独立服务堆栈更新（SSU ）。

注意 直接连接到 Windows Update 以接收更新的设备不会受到影响。这包括使用 Windows Update for Business 的设备。连接到 Windows Update 的任何设备都应始终接收最新版本的 SSU 和最新累积更新 (LCU) ，而无需执行任何额外步骤。

解决方法：若要避免此问题，请务必先将 2021 年 3 月 29 日或更高版本发布的 SSU 滑入自定义脱机媒体或 ISO 映像，然后再滑入 LCU。若要对现在用于 Windows 10 20H2 版本和 Windows 10 2004 版本组合的 SSU 和 LCU 包进行这项工作，则需要从组合包中提取 SSU。使用以下步骤提取 SSU：

通过此命令行从 msu 中提取 cab（例如，使用 KB5000842 包）： expand Windows10.0-KB5000842-x64.msu/f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destination path>

通过以下命令行从以前提取的 cab 中提取 SSU：expand Windows10.0-KB5000842-x64.cab/f:* <destination path>

然后将得到 SSU cab，在此示例中命名为 SSU-19041.903-x64.cab。首先将该文件补充到离线数字映像，然后再补充 LCU。

如果已通过使用受影响的自定义介质安装 OS 来遇到此问题，可以通过直接安装新 Microsoft Edge 来缓解此问题。如果需要广泛部署新的业务 Microsoft Edge，请参阅下载和部署业务 Microsoft Edge。

安装 2021 年 6 月 21 日 (KB5003690) 更新后，某些设备无法安装新的更新，例如 2021 年 7 月 6 日 (KB5004945) 或更高版本更新。你将收到错误消息“PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING”。

解决方法：有关详细信息和解决方法，请参阅 KB5005322。

微软收到报告，指出“截图和草图”应用可能无法捕获屏幕截图，并且可能无法使用键盘快捷方式 (Windows 键 + shift+S) 打开。安装 KB5010342 （2022 年 2 月 8 日）及更高版本更新后，会出现此问题。

解决方法：微软正在进行调查，获取足够的信息后，将会提供更新。

安装此更新后，网站显示模式对话框时，Microsoft Edge 中的 IE 模式选项卡可能会停止响应。模式对话框是一个窗体或对话框，要求用户在继续或与网页或应用的其他部分交互之前做出响应。

开发人员说明 受此问题影响的网站调用 window.focus。

解决方法：此问题是通过使用已知问题回滚 (KIR) 解决的。请注意，解决方案可能最多需要 24 小时才能自动推送到消费者设备和非托管商业设备。重启 Windows 设备可能有助于更快地将解决方案应用到设备。对于已安装受影响更新并遇到此问题的企业托管设备，可以通过安装和配置下面列出的特殊组策略来解决此问题。有关部署和配置这些特殊组策略的信息，请参阅如何使用组策略部署已知问题回滚。

使用组策略名称进行组策略下载：

下载 Windows 10 版本 20H2 和 Windows 10 版本 21H1 -Windows 10 20H2、21H1 和 21H2 KB5014023 220624_22551 已知问题回滚

重要事项 需要安装和配置 Windows 版本的组策略才能解决此问题。