美科技巨头每秒能赚多少钱？苹果 11376 元，微软、谷歌超 6691 元

6 月 28 日消息，金融科技软件公司 Tipalti 的一项最新研究显示，苹果在 2020 年每秒赚钱超过 1700 美元（约合 11376 元人民币），紧随其后的谷歌母公司 Alphabet 和微软则每秒超过 1000 美元（约合 6691 元人民币）。

Tipalti 创建了一个登录页面，页面上有个实时计数器，显示这些公司以及几家大银行自页面加载以来的盈利情况。这份榜单数据来源于 2020 年《财富》500 强，代表了其中某些最知名但不一定最赚钱的公司。

数据显示，苹果是世界上最赚钱的企业之一，每天产生超过 1.52 亿美元利润，相当于每秒钟赚钱 1752 美元。而美国普通工人的平均周薪为 1237 美元，这意味着他们工作 1 周的收入还比不上苹果一秒钟的利润。

苹果第二财季利润构成如下：iPhone 占 53.5%，Mac 占 10.1%，iPad 和可穿戴设备 / 配件各占 8.7%，服务业务占 18.8%。苹果每天的利润达到惊人的 151386301 美元。

美国家庭收入中位数约为 79900 美元，这意味着一个家庭要工作 1895 年才能赚到苹果一天的利润。

微软和 Alphabet 每秒也能赚 1000 多美元，但比尔・盖茨创办的公司比 Alphabet 多赚 150 美元，算下来每天也能赚 1 亿美元，这个数字同样令人瞠目结舌。

对微软来说，云计算、个人计算和商业生产力等业务各占其利润的三分之一左右。而 Alphabet 超过 90% 的利润来自广告以及安卓、Chrome、谷歌地图和 YouTube 等产品。

其他上榜的科技公司还包括惠普、英伟达、奈飞、eBay、特斯拉和 Uber，但它们的赚钱速度远远落后于苹果等三巨头。