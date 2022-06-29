雷军称小米 12S Ultra 搭载徕卡专业光学镜头，采用 8P 镜片、全镜片双面超低反镀膜

IT之家 6 月 29 日消息，今天小米继续预热小米 12S 系列新品，全系搭载徕卡影像之外，小米 12S Ultra 还搭载了徕卡专业光学镜头。

小米 CEO 雷军表示，“手机影像技术下一个突破方向就是光学镜头，小米联手徕卡，打造手机镜头中的 SUMMICRON。小米 12S Ultra 徕卡专业光学镜头。8P，全镜片双面超低反镀膜，逐片边缘涂墨，新型环烯烃材料，反射率低至 0.2%，透光率高达 93%，减轻眩光，消除紫边。追求每一束光的精确还原。”

今天上午，雷军表示，“小米 12S Ultra 采用定制索尼 IMX989，完整的 1 英寸超级大底，而且没有做任何裁切，这是目前手机影像硬件的天花板。对比 iPhone 13 Pro Max，感光面积提升 172%，感光能力提升 76%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升 11%。”

小米影像战略升级暨小米新品发布会将于 7 月 4 日晚七点召开。届时，小米 12S 系列将正式发布。

小米 12S 系列包括小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra。爆料显示，小米 12S 系列三款机型都将基于高通骁龙 8+ Gen 1 旗舰平台，其中小米 12S Pro 还将提供天玑 9000 版本。

《雷军：小米 12S Ultra 搭载的 IMX989 研发费用约 1 亿元，小米和索尼各承担一半》