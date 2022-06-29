京东方：随着下半年旺季到来、促销拉动、新产品发布等影响，需求有望出现好转

IT之家 6 月 29 日消息，近日，京东方在电话会议中表示，2021 年下半年以来，面板价格出现结构性调整，TV、IT 类 LCD 产品价格出现不同程度下跌。

IT之家了解到，京东方表示，2022 年初以来，受俄乌冲突、国内疫情反复等外部环境不确定性因素扰动，客户端需求受到一定影响。LCD TV 类产品价格二季度继续承压，持续逼近历史低点，有望出清行业部分落后产能。LCD IT 类产品价格在二季度持续调整。随下半年旺季的到来、促销拉动、新产品发布等方面影响，需求有望出现好转。

柔性 AMOLED 业务方面，京东方称目前公司已经开发出多款可应用于智能手机、笔记本电脑的具备折叠、卷曲、多折等不同形态的柔性 AMOLED 产品，能够满足客户多样化的需求，并将根据客户需求逐步推动相应产品的量产。

据介绍，在智能手机领域，京东方柔性 AMOLED 产品已基本完成全球主流品牌客户的导入，未来将主要致力于实现客户端更多产品系列覆盖以及持续提升公司产品的客户端占比。同时，持续推动柔性 AMOLED 在 IT、车载等新领域的应用，提升柔性 AMOLED 产品的价值与业绩贡献。

车载显示方面，京东方称公司在汽车仪表、中控总成、娱乐系统显示、抬头显示、后视镜等多个车载显示细分应用领域，已推出柔性 AMOLED、柔性多联屏、曲面显示、全贴合显示、BD Cell、Mini LED、超大尺寸显示等多款极具代表性的前沿技术产品，并全面应用于中国、美国、德国、英国、日本、韩国等全球主流汽车品牌，其中既包含国内、国外的传统车企，也包含如蔚来、小鹏、理想等 “造车新势力”。