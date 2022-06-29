苹果 5G 芯片败北？专家解析：自研芯片难度究竟有多大

因为 5G 基带芯片的事，苹果又一次被推上了风口浪尖。

近日，知名苹果产业链研究员，天风国际分析师郭明錤表示，苹果自己的 iPhone 5G 基带芯片开发可能已经失败，因此高通将继续成为 2023 年新 iPhone 的 5G 芯片独家供应商，供应份额为 100%（高通此前估计为 20%）。

受此消息影响，今天常规交易中，高通股价一度摸高 136.45 美元，涨幅超过 7%。而#苹果 5G 芯片研发失败的#新闻，也一度冲上微博热搜榜第一，并长期稳居前三位置。

一直以来，为了在芯片环节不受制于人，苹果在自研芯片这一方面一直很努力。在 A 系列以及 M 系列芯片方面，也取得了公认的成绩。然而如今，苹果自研 5G 基带芯片却失败了。在这背后，自研 5G 基带芯片的难度有多大？苹果自研失败又将产生怎样的影响？

5G 基带芯片，让苹果数度陷入风波

评论区，有关于苹果自研 5G 芯片失败的讨论声音已经炸开了锅。众多的讨论声中，除了吐槽苹果手机信号差之外，对于华为 5G 基带的能力大家也赞叹不止。众网友们纷纷表示，“苹果的信号问题是真的垃圾”，“不得不让我感慨，华为真牛。”也有网友直接表示，“这个技术就是个长期积累的过程，不只是有钱就能研发出来的。”

目前，全球 5G 芯片这一核心技术领域，主要由美国高通、韩国三星以及中国华为三家企业把控。2020 年前后，因为与高通产生专利费用纠纷问题，苹果与采购高通 5G 基带芯片的进度一直推进缓慢，苹果向三星提出采购 5G 基带的需求也因三星产能供应有限而不能有效推进。

当时，苹果甚至于传出考虑使用华为 5G 基带的消息，苹果也一度被唱衰“将在 5G 时代掉队”。

为应对 5G 基带供应难问题，苹果曾尝试与英特尔合作采购 5G 芯片和基带，但在使用了英特尔研发的 5G 基带后其产品表现并不友好，最终苹果只能再次调转方向回头选择与高通和解，并支付专利费。期间，苹果也出资 10 亿美元收购了英特尔大部分手机基带（调制解调器）业务，将英特尔名下大约 2200 名员工并入苹果公司，开启了自研 5G 基带的道路。

只不过可惜的是，如今，随着苹果自研 5G 芯片失败消息的传出，苹果又将继续给高通支付高昂的采购费用。想要自研独立的美好愿景，已然短期无望。

M 系列芯片屡获突破，为何 5G 芯片失败了？

目前看来，苹果自研 5G 芯片确实是失败了。不过郭明錤也坚信，苹果并不会因此放弃 5G 芯片的研发，“可能需要更多的时间来完成相关的技术攻关等工作，在测试‘完美’后再大规模量产，并在 iPhone 中实现商用。”

事实上，为了摆脱芯片环节对于供应商的依赖和影响，在过去的几年中，苹果一直致力于芯片研发。从 iPhone 4 首发 A4 处理器开始，苹果便走上了自研芯片的道路。随后又推出 M1、M2 系列芯片。这些处理平台不仅展现了过人的能耗表现，屡屡在消费者圈引发轰动，也让苹果成功脱离移动平台供应商的“魔爪”。

苹果在芯片的研发能力，也获得了外界认可。

那么，缘何在 A 系列与 M 系列芯片屡屡获得突破的苹果，却在 5G 基带芯片这一环节卡住了呢？

据半导体通信行业 KOL 张国斌介绍，事实上，由于 5G 基带芯片不但有非常复杂的算法，而且在射频、算力、能效方面有严格的要求，此外还要适应全球各国的频段，研发出来后还要在全球做场测调优，同时兼容以前的 4G 以及 3G GSM 等标准，这导致了 5G 基带研发挑战很大，远远超过普通芯片的研制难度。

“可以说，基带芯片并不是一颗芯片，而是好几颗芯片，这研发难度急剧增大了很多。M2 其实就是一个单纯的处理器，只要把握好功耗和算力平衡就可以，他的难度根本没法跟 5G 基带芯片相比。”张国斌表示。

刚和高通打完官司，又要依附高通了

现在大部分手机厂商，每卖一台手机，就要给高通支付一定的专利授权费。苹果自研 5G 芯片失败后，最大的受益者当数高通。据郭明錤分析介绍，由于苹果未能取代高通，高通在 2023 年下半年到 2024 年上半年的收入和每股收益，可能会超过市场预期。

“苹果会继续研发自己的 5G 芯片，但等到苹果研发成功并可以在 iPhone 中取代高通，高通的其他新业务应该已经增长到足以抵消 iPhone 5G 芯片订单流失带来的负面影响。”郭明錤表示。

一件有趣的事情是，就在 6 月 27 日，美国最高法院还驳回了苹果公司针对高通公司的一起专利上诉，并未支持苹果起诉高通在两项智能手机专利上的诉求。而这两项专利，就是 2019 年，苹果为寻求获得高通供应芯片时达成和解中数万项高通专利许可中的两项。

据美国最高法院法官称，“由于两家公司已达成和解协议，苹果已经没有资格再继续追查此事。”