曝苹果 iPad mini 7 搭载 120Hz ProMotion 屏幕，DSCC 分析师表示怀疑

IT之家 6 月 29 日消息，近期，有爆料称苹果将发布搭载 120Hz ProMotion 屏幕的 iPad mini 7，一位显示器行业分析师对此持怀疑态度。

DSCC 分析师 Ross Young 在 Twitter 上回应了该传闻，表示对此“感到惊讶”，因为苹果用于 iPad mini 的 LCD 面板与 ProMotion 不兼容。

苹果目前将 a-Si LCD 背板技术用于 iPad mini 6 屏幕。a-Si 或非晶硅因其低成本和相对简单的生产工艺而成为显示市场的首选显示屏技术。

Ross Young 指出，苹果的 iPad Pro 机型使用 Oxide LCD 面板。Oxide LCD 技术是最受欢迎的“IGZO”技术之一，因其能够提供更高的对比度、刷新率和分辨率而受到高端智能手机行业的青睐。

此前苹果 iPad mini 6 被指存在“果冻滚动”问题，有爆料称下一代 iPad mini 将采用 ProMotion 技术来解决该问题。“果冻滚动”指的是一些用户在纵向模式下滚动 iPad mini 6 上的文本时看到的倾斜 / 摆动的文本效果。

由于 LCD 屏幕逐行刷新，因此在刷新顶部行和底部行之间存在微小延迟。虽然这是 LCD 屏幕的正常行为，但在 iPad mini 6 上观察时会“果冻滚动”效果更加明显。

《曝苹果 iPad mini 7 搭载 120Hz ProMotion 屏幕，采用 A16 芯片》