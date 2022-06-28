曝苹果 iPad mini 7 搭载 120Hz ProMotion 屏幕，采用 A16 芯片，6GB 或 8GB 内存

IT之家 6 月 28 日消息，虽然是“mini”，但 iPad 产品线中 iPad mini 并不是最便宜的，配置也并非基础入门。去年发布的 iPad mini 6 相当不错，被很多人称为“A15 小钢炮”。由于其卓越的性能和轻巧的机身，现在已经成为许多“双机”用户的选择。苹果整个 iPad 产品线的屏幕将越来越大，有消息称 iPad Pro 甚至将推出 14.1 英寸版，但小尺寸的 iPad mini 不会停止迭代。现在，关于 iPad mini 7 的信息开始出现。

据 LeaksApplePro 称，iPad mini 7 最重要的升级将是 120Hz 刷新率显示屏。此前苹果六代 iPad mini 的刷新率均为 60Hz。iPad mini 7 仍将配备 8.3 英寸全面屏。

其他参数方面，iPad mini 7 设备将搭载 4nm 的 A16 Bionic 芯片。但是，内存将升级到 6GB 或 8GB LPDDR5。不过今年苹果不会发布 iPad mini 7 ，最早也要到明年春天。

有报道称 iPad mini 7 将配备 120Hz ProMotion 屏幕。ProMotion 是苹果对自适应刷新率的宣传名称。这项新技术将使 iPad 能够根据使用场景在 1Hz 和 120Hz 之间自动改变刷新率，该技术的优点之一能够有效降低电池消耗。

在售价方面，iPad mini 7 不会明显涨价。